Inter, accelerata su Moses: sì di giocatore e Fener. Ecco le condizioni del Chelsea

Lo scambio tra Inter e Roma che coinvolgeva Politano e Spinazzola è saltato definitivamente. I giocatori sono rientrati già rispettivamente a Milano e Roma e così Beppe Marotta si è messo alla ricerca di un nuovo laterale. Ed è arrivata immediata l’accelerata per Victor Moses.

Il giocatore ha già dato il suo parere positivo, spiega Gianluca Di Marzio, a tornare sotto la guida di Conte e anche il Fenerbahce non si opporrebbe alla cessione dell’esterno nigeriano. Per lui, in questa prima parte di stagione, soltanto 6 presenze con la squadra turca.

Le condizioni del Chelsea

Il Chelsea, proprietario del cartellino, si riprenderebbe il calciatore e sarebbe disposto a girarlo in prestito all’Inter, dopo una richiesta iniziale di poco inferiore ai 10 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo, spiega ancora Di Marzio.