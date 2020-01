Gds – Politano per Spinazzola, i motivi dello stop finale. La Roma insiste, Inter pronta a…

Si è arenata definitivamente la trattativa tra Inter e Roma per lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. I due giocatori hanno già una prenotazione per il ritorno nelle rispettive città di provenienza. A meno di ulteriori clamori colpi di scena.

La ricostruzione della Gazzetta dello Sport

“I giallorossi, che in un primo momento parevano propensi ad accettare le richieste dell’Inter (la base era quella di uno scambio di prestiti con obbligo di riscatto legato alle presenze), all’ennesima condizione posta da Milano dopo la seconda visita medica di Spinazzola avrebbero fermato tutto”.

La Roma insiste per Politano, Inter pronta a virare su Moses

“A Roma intanto discutono sul da farsi: Politano continua a piacere a prescindere dalla trattativa saltata, ma solo se l’Inter volesse cederlo in prestito gratuito. L’altra pista giallorossa per l’esterno d’attacco, invece, porta a Suso. Per l’Inter invece una traccia alternativa porta al nigeriano Victor Moses, 29 anni, da gennaio 2019 al Fenerbahçe ma fedelissimo di Conte ai tempi del Chelsea“.