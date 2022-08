Inter, accertamenti strumentali per Brozovic: ecco l’esito. Adesso il croato…

Da una parte la tentazione di schierarlo dal 1', dall'altra la voglia di non rischiare. A pochi giorni dall'esordio in campionato sul campo del Lecce, in casa Inter si fanno i conti con le condizioni di Marcelo Brozovic. Come riporta il Corriere dello Sport, il croato oggi si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un affaticamento muscolare al polpaccio destro.