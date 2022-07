Inter-Nike, accordo vicino per oltre 25 milioni di base. Intesa dai 5 agli 8 anni

L'Inter annuncerà presto l'accordo con Nike. Dopo una lunga trattativa la fumata bianca è arrivata incassando il doppio

Andrea Della Sala

L'Inter sta per siglare un importante accordo con Nike che la legherà al marchio per altri 5-8 anni a una cifra importante. Una trattativa lunga che, però, ha portato a una fumata bianca che presto verrà ufficializzata.

"Sono stati mesi di trattative dure per rinnovare il precedente contratto, largamente sottostimato rispetto al nuovo status nerazzurro e alle indicazioni del mercato. I passi avanti, però, sono stati sensibili, la quadra non è più distante come sembrava e, soprattutto, è stata spazzata via la possibilità di rompere un matrimonio iniziato nel lontano 1998, quando c’era Ronaldo il fenomeno a sbalordire. Nelle prossime settimane, quindi, si potrebbe chiudere un accordo con cifre più che doppie rispetto al precedente contratto. La firma sarà messa su una nuova intesa che all’anno garantirà oltre 25 milioni di euro e per un periodo compreso tra cinque e otto anni. Proprio la durata dell’accordo è ancora uno dei punti su chi più si discute", rivela La Gazzetta dello Sport.

"L’obiettivo iniziale del presidente Steven Zhang era proprio quello di dare forma alla questa nuova fase di sviluppo nerazzurro e l’urgenza è ovviamente cresciuta dopo il rinnovo del Milan da 30 milioni con la Puma. I rossoneri non gestiscono, però, da sé l’attività di merchandising e licensing ma la danno in concessione allo stesso gruppo tedesco. In ogni caso, l’attuale contratto con Nike, valido fino al 2024, è figlio di un altro mondo, quello precedente all’ascesa verticale con Suning al timone".

"L’ultimo rinnovo era arrivato nel 2014, epoca Thohir, e prevedeva bonus e malus molto più alti della media. Ai tempi, i nerazzurri non stavano nel gotha del Continente e dovevano accontentarsi di un fisso di 4 milioni. Ormai, però, la Champions è tornata e non a caso nell’ultima stagione Nike ha dato 12,5 milioni. L’anno prima un milione in più grazie allo scudetto), anche se ha pure contestato l’accordo Inter-Moncler. Dal 2019, peraltro, i nerazzurri hanno riacquistato i diritti di retail e licensing da Nike per gestire in proprio la rete di vendita dei prodotti. Nel 2020-21 sono arrivati oltre 4 milioni di ricavi solo da questa voce", chiude il quotidiano.