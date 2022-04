Inter, ecco il futuro: “Certi questi 4 addii. Marotta vuole spazio per questo sogno”

Sul mercato ci sarà bisogno ancora di autofinanziarsi attraverso delle cessioni, che siano di giocatori in esubero o elementi di spicco

Sarà un'estate importantissima per l'Inter a livello di mercato. Sono diversi infatti i giocatori che saluteranno Appiano Gentile e che andranno sostituiti. Ecco perché Marotta e Ausilio sono da tempo al lavoro per costruire già ora la squadra del futuro . Tra mosse giovani, sogni e possibili cessioni illustri. Spiega Tuttosport: "Ci sarà bisogno ancora di autofinanziarsi attraverso delle cessioni, che siano di giocatori in esubero ( Dalbert, Lazaro, lo stesso Sensi ), giovani che potrebbero non rientrare nei programmi e servire come contropartite (su tutti Pinamonti ) e elementi di spicco della prima squadra con i profili di De Vrij e Lautaro Martinez oggi in cima agli exit poll.

Un’operazione che servirà anche ad abbattere l’età media dell’organico, oggi di 30 anni. Gli obiettivi di mercato sono infatti elementi mediamente giovani come Bremer, Frattesi e Scamacca, tanto per citarne alcuni, giocatori che di ingaggio non supererebbero i 2/2.5 milioni netti. L’obiettivo della dirigenza, infatti, è cercare di dare un’ulteriore sforbiciata al monte ingaggi della squadra oggi di poco inferiore ai 150 milioni. Anche per lasciarsi lo spazio per alcuni sogni, come Paulo Dybala a zero, dopo aver già ingaggiato il portiere Onana", conclude il quotidiano.