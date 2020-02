Inter, Suning ha fame di vittorie: nel 2021 addio a Pirelli, in arrivo un nuovo main sponsor

L’arrivo di Suning alla guida dell’Inter ha cambiato la storia presente e futura del club nerazzurro: il colosso cinese ha rilanciato il marchio interista nel mondo con investimenti importanti, e i risultati fin qui ottenuti sul campo ne sono la naturale conseguenza. Ma, come sottolinea il Corriere dello Sport, il progetto della famiglia Zhang è solamente all’inizio:

“Da quando ha acquistato l’Inter, Suning ha investito più di 700 milioni di euro, oltre a lanciare con successo sul mercato un bond da 300 milioni per avere liquidità e poter gestire il club. I cinesi hanno fatto le cose in grande, sempre di più, e la scorsa primavera-estate hanno addirittura… esagerato, con l’investimento da 10 milioni netti più 2 di bonus per l’ingaggio di Conte e con una campagna acquisti mai vista nella storia del club (compresi gli acquisti di gennaio, i bonus e gli obblighi di riscatto siamo oltre quota 220 milioni). Zhang junior ha fame di vincere e lo ha ribadito più volte. Anche per questo ha aumentato la “potenza di fuoco” della società con le sponsorizzazioni arrivate dalla Cina, un modo per portare il fatturato 2018-19 oltre quota 400 milioni (417 per la precisione) comprese le plusvalenze (40 milioni)“.

ADDIO A PIRELLI – “Comunque si concluderà la stagione, gli investimenti di Suning continueranno anche nel 2020-21 e il prossimo “colpo” sarà l’arrivo di un nuovo sponsor di maglia. Il divorzio con Pirelli nell’estate 2021 è certo e, anche se il marchio italiano leader nella produzione di pneumatici resterà in qualche modo a fianco del club, è in una fase calda la trattativa per la ricerca di una nuova partnership commerciale. Il gruppo Evergrande ha già avuto più di un contatto con la famiglia Zhang, con la quale è in affari in Cina, ma ci sono stati sondaggi pure con altri brand cinesi e americani, i due mercati di riferimento in questo momento per un’Inter che vede aumentare il suo fascino non solo tra i top player (Eriksen l’ha scelta…), ma anche tra le grandi aziende mondiali“.