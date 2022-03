Inter decisa: con Vidal e Sanchez sarà addio. Le cifre tra risparmi e buonuscita

A prescindere dalle questioni squisitamente economiche, il solco con Inzaghi è dovuto al fatto che Sanchez e Vidal vorrebbero essere titolari

"A fine stagione per entrambi sarà addio, ma l’evidente risparmio sul monte ingaggi (Sanchez percepisce 7 milioni, Vidal nel 2002-23 arriverà a 9.5) verrà parzialmente annacquato dagli accordi di svincolo: a Sanchez andrà una buonuscita da 4.5 milioni, mentre per non far scattare il rinnovo automatico fino al 2023 presente nel contratto di Vidal il club dovrà versare 4 milioni .

L’ultimo sfizio che vogliono prendersi, è ora quello di farsi rimpiangere. Il Niño Maravilla - che in stagione ha segnato almeno un gol in tutte le competizioni - verrà comunque ricordato per il gol vittoria in Supercoppa, mentre Vidal - che un campionato fa aveva marchiato il derby d’Italia d’andata, è ancora alla ricerca di un acuto che possa essere da copertina per la stagione.