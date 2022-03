Paventi: “Dybala sì se parte uno tra Sanchez o Vidal. L’Inter non sacrificherà…”

Il giornalista di Sky Sport ha detto la sua sul possibile arrivo all'Inter dell'attaccante argentino che si separerà dalla Juve

"Se uno tra Vidal e Sanchez dovesse uscire allora ci potrebbero essere i soldi per pensare all'operazione Dybala. Anche se l'Inter è anche su un giocatore che ha sei anni in meno ed è Scamacca. Prenderli entrambi vorrebbe dire dover fare delle cessioni importanti, ma non credo che possa essere Lautaro il giocatore sacrificato anche se quello che ti porta più soldi, ma l'Inter non sta facendo questo tipo di valutazione".