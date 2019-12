Inter, affondo per il ‘suo’ Milinkovic-Savic: studierà da Conte. C’è il nome che sblocca tutto

Beppe Marotta, amministratore delegato dell‘Inter, vede in lui il nuovo Milinkovic-Savic ed è pronto all’affondo decisivo con l’Atalanta per portarlo a Milano e anticipare la concorrenza, che pure si è mostrata folta. Dejan Kulusevski è il primo obiettivo per il centrocampo nerazzurro del futuro. Il nome che potrebbe sbloccare tutto è Matteo Politano, che andrebbe a Bergamo in prestito, mentre lo svedese raggiungerebbe Conte in estate per iniziare l’apprendistato ad Appiano Gentile. Scrive Tuttosport:

“L’unica alternativa a Vidal, resta Rodrigo De Paul che ormai è impiegato stabilmente come interno nel 3-5-2 ma che, rispetto a Vidal, è considerato un piano B peraltro non a prezzi di saldo. Su un piano diverso si muove la trattativa con l’Atalanta per Dejan Kulusevski, altro pallino di Marotta che in lui vede un nuovo Milinkovic-Savic. Le parti si incontreranno nei prossimi giorni e nell’affare potrebbe entrare Matteo Politano che già si trasferirebbe a Bergamo a gennaio in prestito, a differenza del collega che resterà a Parma in attesa di iniziare l’apprendistato da centrocampista nel ritiro estivo“.

(Fonte: Tuttosport)