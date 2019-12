Vidal, l’Inter seguirà il diktat di Conte. Kulusevski, intesa per giugno. Alonso solo in un caso

L’Inter ha deciso: seguirà il diktat di Antonio Conte. L’obiettivo per gennaio è Arturo Vidal: il cileno è il preferito per aggiungere muscoli e gol al centrocampo. Ma non mancano i problemi, secondo SportMediaset: il giocatore è pronto a fare la valigia, ma il Barcellona non è disponibile al prestito. Nonostante il contratto fino al 2021, i Blaugrana continuano a chiedere almeno 20 milioni per lui. Dejan Kulusevski invece sarà un obiettivo per giugno, considerando l’accordo di massima che c’è con l’Atalanta: il Parma non lo lascerà infatti partire a giugno. Da non accantonare poi la pista Marcos Alonso, che arriverebbe solo se il Chelsea aprisse al prestito.