Inter, Akinsanmiro è pronto: affare chiuso mesi fa, attesa legata a… Skriniar

L'Inter si appresta a scoprire Ebenezer Akinsanmiro : il giovane centrocampista nigeriano, classe 2004, è uno dei 4 rinforzi per la Primavera nerazzurra arrivati durante il mercato invernale (insieme a Pozzi, Nezirevic e Kassama), e nei prossimi giorni potrà finalmente debuttare con la sua nuova maglia. Una trattativa messa in piedi diversi mesi fa e chiusa grazie al blitz di Ausilio e Baccin, ma ufficializzata solamente il 30 gennaio. La Gazzetta dello Sport ripercorre le tappe di questa operazione e i motivi della lunga attesa.

"Akinsanmiro si era promesso all'Inter la scorsa primavera, ma essendo minorenne ed extracomunitario, per sbarcare in Italia ha dovuto attendere il compimento dei 18 anni ovvero il 25 novembre 2022. Il club nerazzurro aveva già un posto da extracomunitario libero visto che sia Vidal sia Sanchez si erano trasferiti fuori dall'Italia e Onana aveva occupato lo slot riservato agli extracomunitari di interesse internazionale (ovvero con un minimo di 5 presenze nella propria nazionale durante l'ultimo anno). Il nigeriano, però, è stato tesserato solo al penultimo giorno del mercato invernale, il 30 gennaio.

Motivo? Nell'ultima settimana della finestra invernale l'immediata cessione di Skriniar al Psg era un tema assai caldo e i dirigenti nerazzurri non volevano precludersi la possibilità di cercare il sostituto dello slovacco tra gli extracomunitari. Quando, a poco più di 24 ore dalla fine del mercato è stato chiaro che Milan non si sarebbe mosso o che comunque il suo rimpiazzo non sarebbe stato un "extra", è scattato il semaforo verde per Akinsanmiro".