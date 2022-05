Inter, ali spiegate per la volata: numeri top per le due certezze di Inzaghi

I due esterni del centrocampo nerazzurro hanno garantito una continuità di rendimento importante in stagione

"Ad ali spiegate per la volata finale". L'Inter si affida anche ai suoi esterni a tre giornate dal termine del campionato e con una finale di Coppa Italia ancora da disputare. Simone Inzaghi sa che può fare pieno affidamento su due calciatori che gli hanno portato gol, assist e giocate con una costanza molto importante. Sottolinea infatti il focus di Sport Mediaset: "L'Inter lucida Perisic e Dumfries: il croato come una certezza, l'olandese come una piacevole scoperta. Inzaghi può contare su due fasce solide, dal rendimento costante: Perisic ha fatto solo un paio di panchine e una sola assenza per affaticamento muscolare".