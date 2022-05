Inter, allarme rientrato per Barella? Non previsti esami. Potrebbe bastare…

L'aggiornamento sulle condizioni del centrocampista nerazzurro costretto a lasciare il campo prima del triplice fischio

Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo. Il problema al ginocchio di Nicolò Barella ha tenuto in apprensione il tecnico nerazzurro e tutto l'ambiente, ma dalla Gazzetta dello Sport arrivano buone notizie: "Allarme rientrato. Nicolò Barella ha tenuto il mondo Inter col fiato sospeso quando si è accasciato nel finale della sfida contro l'Udinese, tenendosi il ginocchio destro. Il fatto che il centrocampista dai 4 polmoni si fosse fermato da solo ha fatto temere qualche guaio serio proprio alla vigilia del poker di gare in cui i nerazzurri si giocheranno scudetto e Coppa Italia.

Domani, quando la squadra si ritroverà per l'allenamento (al solito, solo scarico per i titolari di Udine), lo staff medico potrà valutare meglio le condizioni del ginocchio di Barella. Al momento non sono previsti esami e dovrebbe bastare un po' di riposo perché la botta venga smaltita. Di sicuro venerdì contro l'Empoli tornerà Calhanoglu, assente in Friuli per squalifica".