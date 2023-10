Inter, i fischietti servivano a poco: il perché è presto detto. Inzaghi, un consiglio

Per concludere, un solo piccolissimo appunto a Mister Simone Inzaghi. Ovviamente chi vince ha sempre ragione e Asllani e Darmian sono entrati come ama dire "nel migliore dei modi": ma forse potrebbe avere un pochettino più di coraggio con i giocatori ammoniti, soprattutto se hanno uno status che li accompagna. Perché il cambio di Benjamin Pavard soprattutto può essere discutibile, anche per il fatto che il francese si è proposto molto bene anche in avanti oltre ad aver fatto bene dietro ed in fase di impostazione. E anche togliere Calhanoglu in una situazione di 0-0 poteva costare, considerando che anche un tiro da fuori o un piazzato poteva deciderla. Chiedere a chi ha vinto Champions League e Mondiale di giocare con grande attenzione crediamo sia fattibile. Ma è solo una postilla in un grande lavoro che l'allenatore sta facendo al suo terzo anno all'Inter.