L’Inter corre verso quota 100: il 2021 può diventare il miglior anno della storia per…

L'Inter insegue quota 100. Una macchina, che ora ha la tripla cifra a portata di mano. Con i quattro gol segnati al Cagliari, infatti, i nerazzurri sono arrivati a 98 in un 2021 strepitoso per i colori nerazzurri. Come scrive Tuttosport, il record è dietro l'angolo, battibile già nella sfida di venerdì sera contro la Salernitana:

"Obiettivo quota 100. Almeno. L’Inter di Simone Inzaghi è in grande forma, ha conquistato nell’ultimo fine settimana il primo posto in classifica e lo ha fatto con un attacco che sta segnando a ripetizione (43 gol in 17 partite con 15 marcatori differenti). Ma è il 2021 nella sua interezza un anno da record per l’Inter: nella prima metà è arrivato l’allungo scudetto firmato da Antonio Conte, nella seconda la costruzione dell’Inter-show di Inzaghi, adesso giunta in vetta e lanciata verso una mini fuga, se con Salernitana e Torino dovessero arrivare 6 punti (domenica ci sarà Milan-Napoli e almeno una delle due perderà punti). Dicevamo quota 100: l’Inter nell’anno solare che si sta per concludere ha raccolto 98 punti in 41 partite e in queste gare ha segnato 98 reti. La tripla cifra, insomma, è dietro l’angolo".