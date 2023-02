Il Giornale – Fondo americano nell’Inter, a breve atteso l’annuncio: lo scenario

Cifre e dettagli

Si parla poi delle cifre di questa possibile cessione: “Zhang senior ha fissato il prezzo dell’Inter, che era di un miliardo, ma lo ha alzato a 1,2 dopo che ha visto l’operazione Milan-Elliott-Red Bird. Di fronte all’incalzare delle scadenze, Zhang potrebbe forse anche accontentarsi di una cifra inferiore, ma in questo caso i particolari si conosceranno in futuro. […] A maggio del prossimo anno, Grand Tower Sarl, una delle holding attraverso cui Zhang controlla l’Inter, deve restituire al fondo Oaktree il prestito di 275 milioni, ottenuto nel 2021, dei quali solo una parte finora immessi nella società nerazzurra. Alle condizioni attuali, trattandosi di un prestito Più, gli interessi si sommano al capitale e vengono pagati alla scadenza. Nel maggio del 2024, il debito ammonterà a circa 350 milioni e se Zhang non dovesse onorarlo, perderebbe il controllo dell’Inter, avendo dato le azioni del club in pegno a Oaktree”, si legge.