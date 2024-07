Non ci sarà alcun procedimento giudiziario che avrà come oggetto il passaggio di proprietà dell'Inter dalla famiglia Zhang al fondo californiano Oaktree . È quanto comunicato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che ha deliberato di non avviare alcuna istruttoria.

Secondo l'Antitrust, l'operazione in esame non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.