Inter, nuova maglia home in arrivo: la prima foto del lancio, c’è Barella – FOTO

Presto verrà presentata la nuova maglia home dell'Inter per la stagione 2022-23. La presentazione della maglia è imminente, infatti oggi il noto sito Footy Headlines ha pubblicato la prima immagine del lancio della nuova divisa dell'Inter.

Per la divisa casalinga la squadra tornerà alle tradizionali strisce nerazzurre verticali, accompagnate da calzoncini neri. Digitalbits sarà lo sponsor posizionato nella parte anteriore della maglia, mentre Lenovo sarà nel retro, posizionato in basso.

Non sarà presente la stella sullo stemma (non dorato, come sulla maglia attuale, ma con i classici colori nero, azzurro e bianco). All'interno del colletto, inoltre, ci sarà scritta la parola Milano.