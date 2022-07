Repubblica – Recompra, norma chiesta da Marotta per dare Pinamonti al Monza: le cifre

"La Figc scriverà a breve una norma per introdurre, fin da subito, il diritto di riacquisto anche nelle operazioni di prestito con obbligo di riscatto. La cosiddetta recompra. E lo farà per permettere a Pinamonti di passare dall'Inter al Monza di Berlusconi. Un intervento normativo per permettere un trasferimento non s'era forse visto mai. L'ha chiesta la Serie A, richiesta firmata dal presidente Lorenzo Casini, e per cui si sono spesi i due consiglieri federali: Claudio Lotito e Beppe Marotta. Anche perché questa norma potrebbe essere utile fin da subito all'ad nerazzurro: l'Inter ha un accordo per trasferire il centravanti Pinamonti al Monza neopromosso, la squadra di Berlusconi. La valutazione trovata per il giocatore è di 15 milioni, ma il Monza non può pagarli subito e propone l'obbligo di riscatto tra un anno in caso di salvezza", spiega Repubblica.