Inter, in Champions una nuova dimensione. Frattesi, ma non solo: che risposta per Inzaghi

Finalmente il Nino Maravilla risponde presente, per la prima volta in stagione. Si fa trovare pronto a buttare in rete il cioccolatino offerto da Mkhitaryan e mancato da Frattesi, sblocca la gara e mette in discesa la partita dell'Inter. Un'iniezione di fiducia e morale per lui che nelle prime uscite aveva ampiamente deluso. E merito a Inzaghi che alla vigilia aveva rimarcato la sua volontà di farlo tornare e che ha deciso di dargli spazio in una gara fondamentale per i nerazzurri.

Se Sanchez dà segnali di risveglio, continua la crescita e l'ascesa di Davide Frattesi. Alla prima da titolare in Champions League con la maglia dell'Inter conferma i motivi per i quali la dirigenza nerazzurra ha lottato tanto per averlo in estate. I suoi inserimenti sono noti (da uno di questi nasce il rigore del 2-1), ma a impressionare è la personalità con cui azzanna la gara. Una risorsa in più per Inzaghi che ora avrà il bel problema di tenerlo fuori dal campo. Vittoria a Torino e col Salisburgo, due gare non facili da affrontare ma che dimostrano che il percorso di Inzaghi e dei nerazzurri sta andando avanti. Forse quei cali di tensione costati cari in passato possono finalmente diventare un lontano ricordo. Ora la Roma, non Lukaku, solamente la Roma.

