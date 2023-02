Inter, arrivano rinforzi economici: “Voci dicono che già a giugno entri in società…”

E' vigilia di derby in casa Inter , dove c'è la voglia di dare continuità alla vittoria contro la Cremonese e prolungare il momento negativo del Milan. La Stampa, nella sua edizione odierna, analizza il momento extra-campo dei nerazzurri, svelando anche una novità sul futuro societario: "L'Inter sta meglio. Ha dominato in Supercoppa, è ancora in corsa in Coppa Italia ed è 2ª in campionato. Ma la proprietà è sempre più traballante.

Da oltre Atlantico potrebbero arrivare gli inevitabili rinforzi economici per l'Inter. Secondo indiscrezioni, già al termine di questa stagione nell'azionariato nerazzurro potrebbe entrare un fondo americano. Il derby di domani sera mette in palio sicurezze da cogliere al volo per le due milanesi in chiaroscuro. Con un elemento che non tradisce mai: sugli spalti di San Siro ci saranno 75mila spettatori per un incasso di 5,8 milioni, il secondo più alto di sempre per l'Inter", conclude il quotidiano.