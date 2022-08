Inter, colpo di fulmine Asllani: scala già gerarchie. “E Inzaghi ha capito che…”

In viale della Liberazione non hanno esitato a scommettere sul talento di questo giovane veterano, dall'ottima tecnica di base e l'incredibile personalità

Marco Astori

E' Kristjan Asllani l'MVP di questa preseason in casa Inter. Arrivato come grande prospetto, il centrocampista ex Empoli ha già dimostrato in più occasioni grandissima qualità e abnegazione. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport: "Nonostante i 20 anni, Asllani ragiona già da veterano: atteggiamenti impeccabili in allenamento, voglia di migliorare e migliorarsi giorno dopo giorno. E oggi ha già scalato le gerarchie: arrivato come vice naturale di Brozovic, l'albanese ha dimostrato di essere molto più di una semplice alternativa. Per tecnica, letture tattiche e tempi di inserimento, l'ex talento dell'Empoli può ricoprire ogni ruolo della mediana e oggi è la prima alternativa al tridente titolare Barella-Brozovic-Calhanoglu, avendo scavalcato già l'esperto Mkhitaryan, ancora alla ricerca della migliore condizione.

Dove giocherà Asllani?

Giocherà in regia, ma anche da mezzala e all'occorrenza da trequartista, posizione nuova che Inzaghi sta cercando di inserire nel nuovo spartito nerazzurro. Per lo staff tecnico e la dirigenza - prosegue la Rosea -, l'incontro sul campo con Asllani è stato un vero colpo di fulmine. Insomma, in viale della Liberazione non hanno esitato a scommettere sul talento di questo giovane veterano, dall'ottima tecnica di base e l'incredibile personalità. L'impatto col mondo Inter lo avrebbe potuto travolgere, invece Kristjan ha segnato subito nel primo test in famiglia contro la Milanese, con una giocata da urlo. E poi si è ripetuto contro il Monaco, nel primo vero impegno internazionale della squadra di Inzaghi.

Kristjan è stato acquistato per dare a Brozo un vero ricambio, ma Inzaghi ha già capito che potrà sfruttarlo anche accanto al croato, sia per far respirare anche Barella sia per dare un turno di riposo a Calhanoglu. Gestire le energie - in una stagione così complessa come quella che sta per cominciare - è un diktat più che una soluzione. Tante partite subito in cui tutti saranno fondamentali e in cui - probabilmente - Asllani troverà più spazio di quello che forse lui stesso pensava. Perché compagni, staff tecnico e società hanno già piena fiducia in lui e solo il campo e gli impegni ufficiali aiutano a crescere ancor più velocemente. Kristjan ha preso il blocchetto degli appunti e si è segnato ogni soluzione di Brozo: vuole diventare un clone del faro nerazzurro, per non far mai sentire la sua assenza. Ma può fare molto di più: lo sperano tutti, Inzaghi è pronto a scommetterci", conclude il quotidiano.