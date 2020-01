Eriksen, un sogno all’orizzonte. Due scogli da superare: i dettagli economici

Il nome per l’estate dell’Inter è quello di Eriksen. E dopo il mancato arrivo di Modric e quello reale di Conte “il danese per l’Inter sarebbe un ascensore verso i piani alti della nobiltà europea”, scrive La Gazzetta dello Sport. E in effetti il centrocampista del Tottenham, a 27 anni, è il miglior parametro zero su piazza. Ma è corteggiatissimo dai top club europei.

La premessa è sempre la stessa da quando la notizia è spuntata. “Portare a Milano un uomo da 200 presenze in Premier e 100 milioni di valutazione non può essere semplice, tanto più se il contratto in scadenza attira ogni concorrenza possibile. Già essere nel lotto delle pretendenti credibili può essere considerato un attestato di crescita“, aggiunge la rosea. Il giocatore ha rifiutato il rinnovo con il club inglese. Ritiene sia arrivata l’ora di confrontarsi con una nuova esperienza e può in questo momento scegliere da solo la sua destinazione. Si parla da tempo del Real Madrid dove anche Modric potrebbe essere in uscita. Ma il giornale sportivo assicura che “l’Inter e l’Italia sono destinazioni che prenderebbe in considerazione”.

Se si pensa all’ingaggio il giocatore dovrebbe essere accontentato con uno stipendio superiore a quello di Lukaku che oggi percepisce 7.5 mln e 1.5 di bonus. Ne servirebbero una decina bonus e incentivi compresi. Ma essendo libero da ogni vincolo a giugno ha fuori la fila e chissà che non scelga il miglior offerente. Gli Spurs dal canto loro sperano di poterlo cedere nel mercato di gennaio ma chiedono comunque venti mln di euro per il calciatore che si libererà a parametro zero a fine stagione. Una cifra che, “visto che la formula prestito più riscatto non è praticabile, l’Inter a gennaio non può stanziare”.

La concorrenza? Ci sono United (ma lui ha già detto no l’estate scorsa), il PSG e il Real che vuole aspettare l’estate. E i nerazzurri sperano che fino ad allora il giocatore non abbia deciso la sua meta. Ci sono chance di convincerlo a sposare il progetto del club.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)