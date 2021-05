Inter, da Sensi a Vidal: Ausilio lavora a 6 addii ‘minori’. Spalletti punta…

Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio è a lavoro per abbassare il monte ingaggi in vista della prossima stagione

Alessandro De Felice

Prima la cessione di un big, con i vari Hakimi, Lautaro e Brozovic indiziati principali e nel mirino delle big d'Europa. Poi l'addio di quei calciatori che non rivestono un ruolo di fondamentale importanza nella rosa nerazzurra. Dopo aver scelto il nuovo allenatore, con Simone Inzaghi che prenderà il posto di Antonio Conte, l'Inter sta studiando la strategia sul mercato per chiudere il prossimo mercato, la sessione estiva della stagione 2021/2022, in attivo e abbassare il monte ingaggi del 15%-20%, proprio come chiesto esplicitamente dal presidente Steven Zhang.

La Gazzetta dello Sport spiega che toccherà al direttore sportivo Piero Ausilio trovare una sistemazione a quei calciatori non considerati imprescindibili per la formazione Campione d'Italia. Tra questi c'è Arturo Vidal, che vorrebbe rimanere a Milano; dal canto suo, la società spera che il cileno trovi una sistemazione per liberarsi dell'ingaggio pesante. Sul suo connazionale, Alexis Sanchez, toccherà ad Inzaghi fare riflessioni approfondite, mentre su Stefano Sensi ci sono lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi e la Fiorentina di Gattuso. L'arrivo di Luciano Spalletti al Napoli potrebbe spalancare le porte del club partenopeo a Matias Vecino.

In uscita - e dunque pronti a regalare ai nerazzurri denaro fresco da incassare - ci sono anche Joao Mario e Radja Nainggolan, in questa stagione in prestito rispettivamente allo Sporting Lisbona e al Cagliari. Secondo il quotidiano, il portoghese può portare circa 10 milioni di euro mentre il belga probabilmente la metà.