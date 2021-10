Inter, contro il Sassuolo ballottaggio Correa-Dzeko: un fattore può far saltare il banco

Saranno loro due a contendersi una maglia in attacco al fianco di Lautaro Martinez in occasione della partita di domani sera con il Sassuolo

Saranno loro due a contendersi una maglia in attacco al fianco di Lautaro Martinez in occasione della partita di domani sera tra Sassuolo e Inter . Edin Dzeko e Joaquin Correa daranno vita al grande ballottaggio delle prossime ore, con Simone Inzaghi deciso a sciogliere le riserve solo nell'immediata vigilia del match. Da una parte il bosniaco, vera garanzia di questo inizio di stagione (5 gol già segnati), ma apparso appannato contro lo Shakhtar Donetsk, anche a causa degli straordinari a cui è stato costretto ultimamente; dall'altra Correa, che dopo i tanti spezzoni si candida a essere protagonista per tutta la partita. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"La discriminante potrebbe essere la ricerca di maggiore fantasia, in un’Inter che si affida poco alle iniziative individuali e che rischia di essere troppo prevedibile. In questo senso, la presenza del Tucu potrebbe far saltare il banco (...). La stagione di Correa deve di fatto ancora cominciare. Dall’altra parte, Dzeko è sinonimo di garanzia: già cinque gol in questo avvio di campionato (...). Difficile in questo momento rinunciare al bosniaco, apparso però un po’ appannato contro lo Shakhtar e reduce dagli straordinari per l’assenza del Tucu".