Inter-Barcellona, formazioni UFFICIALI: Onana e Darmian dal 1′, in avanti Correa con Lautaro

Una sfida da non sbagliare. L'Inter affronta il Barcellona per cercare di uscire dalla crisi - 5 KO nelle prime 10 partite ufficiali - e, al contempo, per restare in lotta per la qualificazione agli ottavi di finale. Inzaghi punta su Onana in porta, la classica difesa a tre - Skriniar, De Vrij e Bastoni mentre Darmian e Dimarco sono i due esterni. Calhanoglu agirà da regista, Barella e Mkhitaryan sono le due mezzali mentre in attacco Lautaro stringe i denti e farà coppia con Correa, preferito a Dzeko.