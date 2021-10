Inter-Barella, rinnovo vicino. “Ecco quando arriverà la firma: cifre e dettagli”

Un pilastro dell'Inter del presente ma anche del futuro: Nicolò Barella è un tassello fondamentale dell'Inter di Inzaghi. E il rinnovo è vicino

Un pilastro dell'Inter del presente ma anche del futuro: Nicolò Barella è un tassello fondamentale dell'Inter di Inzaghi, come dimostrato nelle prime partite della stagione tra gol, assist e giocate di qualità, senza lesinare la solita grinta in mezzo al campo per provare a recuperare palloni e far ripartire l'azione. La sfida contro la Juventus sarà la prova del nove per l'Inter e al centrocampista sardo evoca dolci ricordi per il gol del 17 gennaio scorso per il definitivo 2-0.