Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Milan. Queste le sue parole: "Questo è il mio sesto anno qui, ho messo tanti minuti e tante partite nelle gambe e sono cresciuto a livello di esperienza. Spero di trasmettere tutto questo ai miei compagni perché per me avere uno spogliatoio unito con tanta voglia di lavorare e mettersi a disposizione è fondamentale. Poi vincere ovviamente da quella spinta in più. L’esordio con l’Atalanta mi ha dato tanta autostima ed entusiasmo per continuare a fare quello che stavo facendo nel mio percorso. Poi c’è la vittoria del primo scudetto con l’Inter che è stata un’altra tappa fondamentale.