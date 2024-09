«Lo ammetto, non riesco a vedere tutte le partite. Mi capita di guardarne qualcuna con i miei amici e ho sempre un po’ di ansia: mi sale quasi la voglia di scendere in campo. L’Inter è in una fase storica molto positiva, ha raggiunto un grande livello da tempo. Non si è fermata neanche dopo aver vinto, anzi ha la capacità di rivincere in Italia. E di provarci anche in Champions».