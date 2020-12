Inter, lo Spezia lo ignora ma il Bayern vuole Agoume: “Addirittura lo considerano secondo solo a…”

Lucien Agoume sta vivendo una situazione davvero singolare. Il giovanissimo interista, classe 2002, è praticamente ignorato allo Spezia, dove il tecnico Italiano non la fa giocare di fatto mai, ma continua a far gol alle big europee.

L’ultima è addirittura la big per eccellenza, i campioni d’Europa del Bayern Monaco. Dopo l’anticipazione della Bild, arrivano conferme sul fortissimo interesse dei bavaresi per il francese di proprietà dell’Inter.

“Il direttore sportivo del Bayern Monaco, l’ex Juve Hasan Salihamidzic per tutti ‘Brazzo’, oggi braccio destro operativo di Rummenigge, apprezza davvero tantissimo il francese. L’Inter ha speso circa 5 milioni con bonus nell’estate 2019 per prelevarlo dal Sochaux soffiandolo al Manchester City ma anche al Bayern che lo aveva messo nel mirino. Salihamidzic è convinto che Agoumé sia tra i migliori giovanissimi centrocampisti in Europa per potenziale e qualità, tanto che lo inserisce alle spalle della stella Camavinga del Rennes nelle proprie idee di maturazioni di talenti in quel ruolo”, scrive Fabrizio Romano su Calciomercato.com.

L’interesse del club tedesco è tutt’altro che aleatorio. “Lucien Agoume è un classe 2002 proprio come Camavinga, chiaramente ha dimostrato molto meno e deve ancora decollare rispetto al connazionale, ma il potenziale è sotto gli occhi di tutti. Per questo il Bayern ha già mosso le sue pedine e fa sul serio per il futuro, ovviamente non ancora pronto per un impatto in prima squadra. L’Inter dovrà prendere nota”, conclude Romano.