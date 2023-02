Inter, Becao piace. L’ag conferma un incontro e poi cancella il post social

E' ufficialmente cominciata la ricerca dell'Inter dell'erede di Milan Skriniar . Il centrale slovacco lascerà i nerazzurri in estate per accasarsi al Psg e i dirigenti sono al lavoro per bloccare il sostituto.

Il nome sondato in queste ore è Rodrigo Becao, come conferma il post su Instagram dell'agenzia che ne gestisce la procura, l'Antoniu’s Assessoria Esportiva: "Il lavoro non si ferma mai. Anche con la sessione invernale chiusa, andiamo avanti a lavorare focalizzati verso future opportunità. Abbiamo avuto incontri con Inter e Atalanta in ottica estiva per il calciomercato europeo!".