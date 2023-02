Inter-Milan, Skriniar c’è: Inzaghi ha preso la sua decisione. Promessa fatta ai compagni

Il difensore dovrebbe partire titolare domenica sera contro il Milan. Il tecnico non vuole rinunciare al difensore contro i cugini

Andrea Della Sala

Skriniar sì o Skriniar no nel derby? Tutto sembra orientato verso la presenza del difensore nella gara importante col Milan di domenica sera.

"È il derby di Milan Skriniar, questo. Il numero 16, l’ultimo, il più duro. E non per l’avversario che avrà di fronte. Ma perché dovrà imparare a controllare le emozioni. A misurare i gesti, dopo esser finito in fuorigioco l’ultima volta, con la combinazione terribile espulsione e intervista televisiva dell’agente. Tempismo scellerato, tempismo che serve adesso. Serve davvero, perché Milan incrocia Rafael Leao, che vivrà pure un momento complicato ma è pur sempre il rivale più temuto. Skriniar gioca, comunque. Si è già mossa in moto la macchina “protettiva” da parte dell’Inter. E allora in questo senso vanno lette le parole concilianti dell’a.d. Beppe Marotta prima della gara con l’Atalanta. E così pure il comunicato degli ultrà interisti, che eviteranno contestazioni. Il resto dovrà farlo lui. Dovrà aggiungerlo lui, mettendo in pratica quel che ha promesso ai compagni di squadra nelle ultime ore: l’impegno non verrà meno, la mia testa è qui, il Psg è solo il futuro, questo ha detto nello spogliatoio nerazzurro, in quello stesso spogliatoio nel quale aveva confidato - a un compagno solo - di aver scelto Parigi per il suo domani", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Il capitano domenica lo farà Lautaro. Inzaghi non ha dubbi in tal senso, non c’è molto che possa spostarlo dalle sue convinzioni, neppure l’ottima prova di Darmian in quel ruolo martedì in Coppa Italia. È orientato a schierarlo titolare, in fondo l’allenatore ha sempre sottolineato anche pubblicamente la professionalità del difensore. Tatticamente, la presenza di Skriniar ha un peso notevole. A Riad, nell’ultimo incrocio con il Milan, lo slovacco ha dominato la scena, in quel triangolo sul centro-destra con Darmian e Barella che finì per ingabbiare Leao".

"Il difensore è rimasto, il difensore gioca. In fondo, è quel che ha fatto Ivan Perisic la scorsa stagione, peraltro risultando decisivo anche e soprattutto nelle partite più importanti. Mettiamola così: Skriniar ha un’occasione. Ancor più lui che l’Inter. Domenica può cominciare a scrivere l’ultimo capitolo del suo romanzo nerazzurro. Lo scrittore è lui. Ha la penna in mano. Quella stessa con cui ha firmato per il Psg, adesso può usarla per dipingere un finale della storia sereno. E magari inseguire un altro trofeo, il quinto della sua vita interista. Sarebbe il modo più giusto per separarsi: senza rimpianti. Neppure per una fascia che i tifosi sognavano a lungo sul suo braccio", spiega Gazzetta.