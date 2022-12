Inter, è Becao il nuovo obiettivo: “C’è già il piano per evitare un Bremer-bis”

Per l’Inter, e per Inzaghi, sarebbe un innesto utile: non necessariamente come titolare, ma senz’altro per completare il reparto

E' Rodrigo Becao, secondo il Corriere dello Sport, il nuovo obiettivo in casa Inter per la difesa. Il centrale dell'Udinese è infatti reduce da ottime stagioni, peraltro nella difesa a tre: motivo principale per cui il club nerazzurro ha messo gli occhi su di lui. Spiega il quotidiano: "Per l’Inter, e per Inzaghi, sarebbe un innesto utile: non necessariamente come titolare, ma senz’altro per completare il reparto. Già, ma quella friulana di solito è una bottega particolarmente cara, allora come potrebbe, il brasiliano, rivelarsi un buon affare? Semplicemente per il fatto che ha il contratto in scadenza nel 2024 e, non a caso, sul tema, c’è già stato qualche tira e molla con la società bianconera.