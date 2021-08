Inter, Belotti ingolosisce: si libera a meno di 30 milioni, Torino alle strette

L'attaccante granata non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel giugno 2022: sarà lui l'erede di Lukaku in nerazzurro?

"Se in definitiva l'Inter dovesse cedere il centravanti ai londinesi, ecco che il Gallo, in base a quanto trapelato ieri, sarebbe un fortissimo indiziato alla sua sostituzione. Anche perché i costi del cartellino del granata sono inferiori a quelli di altri profili, su tutti Zapata dell'Atalanta per il quale servono dai 40 milioni in su. Decisamente inferiore il costo per assicurarsi un giocatore che, con il Toro, ha il contratto in scadenza nella prossima stagione: dai 30 milioni in giù. Trenta milioni è la cifra offerta dallo Zenit, per il Gallo. A Cairo e Vagnati sarebbero andati più che bene, ma il giocatore ha immediatamente declinato l'offerta. Un no alla squadra di San Pietroburgo che fin qui è stato un no a un po' tutte le proposte pervenute dall'estero. Vuole, almeno vorrebbe restare in Italia per una serie di ragioni anche legate a esigenze famigliari, il capitano granata. Che all'Inter potrà costare tra i 25 e i 30 milioni".