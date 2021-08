CdS – Inter, per l’eventuale dopo Lukaku occhio a Belotti: i punti a suo favore

L'attaccante del Torino, al centro di una delicata questione contrattuale, potrebbe sostituire il belga in nerazzurro

L'assalto del Chelsea a Romelu Lukaku è terribilmente concreto: i Blues fanno sul serio, e un nuovo rilancio potrebbe far crollare le resistenze dell'Inter. Nel caso in cui la dirigenza nerazzurra fosse costretta a tornare sul mercato per trovare un sostituto, sono diversi i nomi che potrebbero fare al caso del club interista: il Corriere dello Sport propone la candidatura di Andrea Belotti, capitano del Torino al centro di una delicata questione contrattuale con i granata (contratto in scadenza la prossima estate e ancora nessuna risposta all'offerta di Cairo).