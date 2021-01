Inter-Benevento, le UFFICIALI: Conte cambia regista e premia Eriksen. Sorpresa in mediana

Dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia, l’Inter scende di nuovo in campo a San Siro per affrontare il Benevento. Considerando l’impegno di martedì contro la Juve, per la semifinale di Coppa Italia, il tecnico dei nerazzurri Conte fa qualche cambio nella formazione. Tocca a Eriksen in regia, affiancato di Barella e Vidal. Sulle fasce ci sono Hakimi e Perisic. Davanti tocca ancora alla LuLa.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 24 Eriksen, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 6 de Vrij, 7 Sanchez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 15 Young, 22 Vidal, 36 Darmian, 77 Brozovic, 99 Pinamonti.

Allenatore: Cristian Stellini

BENEVENTO (3-5-2): 1 Montipò; 15 Glik, 5 Caldirola, 93 Barba; 27 De Paoli, 56 Hetemaj, 10 Viola, 29 Ionita, 16 Improta; 17 Caprari, 9 Lapadula.

A disposizione: 12 Manfredini, 22 Lucatelli, 6 Abdallah, 8 Tello, 14 Dabo, 18 Foulon, 19 Insigne, 20 Di Serio, 28 Schiattarella, 30 Masella, 44 Falque, 58 Pastina.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Squalificati: Sau (B) 1 giornata; Antonio Conte (I) 2 giornate

Diffidati: Barella, Bastoni, Brozovic (I); Dabo, Foulon, Glik, Improta (B)

Arbitro: Pasqua.

Assistenti: Longo, Raspollini.

Quarto Uomo: Gariglio.

VAR: Calvarese.

Assistente VAR: Galetto.