Perisic dice no a due club in Bundesliga: l’idea del giocatore è un’altra. L’Inter voleva…

Dopo il mancato riscatto da parte del Bayern Monaco (i tedeschi hanno preferito puntare su Sané come dichiarato da Rummenigge), Ivan Perisic è tornato all’Inter. Ma il croato ha avuto la possibilità di tornare in Bundesliga. Secondo quanto riporta Sport1, Borussia Dortmund ed Hertha Berlino avrebbero voluto riportare il croato in Germania. Tentativo andato nel vuoto perché Perisic ha rifiutato le proposte di entrambi i club. Il giocatore in questo momento non ha in programma un ritorno in Bundesliga, preferirebbe trasferirsi in Spagna o Inghilterra.

Secondo il portale tedesco, il Dortmund era fondamentalmente interessato a un prestito di sei mesi. Il club nerazzurro era pronto a lasciare andare il 31enne croato, che ha ancora un contratto fino al 2022, in prestito oneroso, come fatto la scorsa stagione quando Perisic fu ceduto in prestito al Bayern che versò nelle casse dell’Inter 5 milioni.

(Sport1)