Inter, bentornato Brozo. Il capolavoro di Calhanoglu e il messaggio di Lautaro al minuto 43

Stavolta le scelte di Simone Inzaghi avevano fatto storcere un po' il naso. L'ennesima partita consecutiva di Mkhitaryan e Acerbi , ma soprattutto la scelta di panchinare Onana per Handanovic . Come spesso succede i conti si fanno alla fine e stavolta il tecnico nerazzurro ha avuto ragione. L'Inter ha espugnato il Bentegodi confermando di attraversare un grande momento di forma: terza vittoria consecutiva e quarto posto consolidato. Nei primi primi minuti di gara il Verona aveva imbrigliato i nerazzurri: tanta corsa e pressing a tutto campo. L'Inter ha impiegato qualche minuto per carburare e, dopo aver sciupato 3 occasioni in un minuto, l'autogol di Gaich è stato lo spartiacque della gara.

Black-out del Verona e nerazzurri che dilagano chiudendo il primo tempo sul 3-o. Splendido il gol del 2-0 di Calhanoglu : un missile dai 30 metri che si è insaccato all'incrocio. Un capolavoro che tramortito i gialloblù. Ma è al minuto 43 che è arrivato il messaggio più importante: Dimarco sbaglia un cross, il Verona prova a ripartire ma viene fermato da Lautaro che torna a centrocampo per coprire il buco lasciato dal suo compagno. In questa corsa c'è tutta l'Inter delle ultime gare . Una squadra ritrovata dopo aver lasciato punti pesanti per strada in un febbraio e aprile horror. Una squadra dal potenziale altissimo, in grado di sfoderare grandi prestazioni come dimostrato in Champions, ma che spesso è stata incostante.

Non aver avuto Brozovic per molte partite è stato sicuramente un fattore che ha inciso sulla stagione dell'Inter e di Inzaghi. Quando il centrocampista croato sale in cattedra si conferma uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Da qualche partita Brozovic è in crescita e ne beneficia tutta l'Inter. "I risultato aiutano in tutto. In altre partite, dove non abbiamo vinto, meritava altro. In campionato dovevamo e potevamo fare meglio", sono state le parole di Inzaghi sugli alti e bassi della squadra in campionato. Anche per il tecnico è difficile spiegare perché i suoi ragazzi hanno spesso staccato la spina. Come è difficile spiegare i 12 gol segnati nelle ultime tre partite, mentre nelle precedenti 12 gare di campionato sono arrivati appena 1o gol. Si poteva vivere questo finale di stagione con una certa tranquillità, ma non è nel DNA dell'Inter. Soffrire fino alla fine è intrinseco nella storia nerazzurra e questo finale di stagione promette di regalare emozioni forti. "Uomini forti destini forti, uomini deboli destini deboli", ripeteva Luciano Spalletti.