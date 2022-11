L’Inter di Bergamo fa rabbia ai suoi tifosi. Per Inzaghi agenda fitta durante la sosta

L'analisi di Fcinter1908.it dopo Atalanta-Inter che permette alla Beneamata di chiudere con una vittoria il 2022

Daniele Vitiello

A metà stagione, vale un po' come per i gol. I punti si contano, certo, ma in questo momento si pesano anche. E la vittoria ottenuta dall'Inter in casa dell'Atalanta ha senza dubbio un valore diverso da quella col Bologna. Porta con sé un significato particolare. Da Bergamo sono arrivati tre punti fondamentali perché in trasferta, permettono di affrontare la sosta senza scorie e perché valgono la prima vittoria stagionale in uno scontro diretto. Proprio quello che l'ambiente, caduto nello sconforto dopo la partita con la Juventus, chiedeva a gran voce.

Serviva un segnale del genere per restare aggrappati alle già poche speranze tricolore al tramonto del 2022. Nella trasferta tra le più difficili del campionato e contro una squadra che veniva già da due sconfitte di fila. Nulla avrebbe potuto alzare di più il coefficiente di difficoltà prima della sosta. La prova di coraggio e personalità, dopo essere andata in svantaggio, restituisce un’Inter che per certi versi fa rabbia ai suoi tifosi. Se avesse giocato con lo spirito degli ultimi ‘70 tutta la prima parte di stagione, sarebbe sicuramente più vicina alla vetta. Con i suoi limiti, ma anche con un potenziale che almeno negli undici non è secondo a nessuno. Più che per recriminare, ad Appiano Gentile dovranno però impiegare tutte le energie per preparare al meglio un 2023 da affrontare col piede sull’acceleratore.

Inter, ora agenda fitta per Inzaghi — Inzaghiproverà anche lui a fare il pieno di energie mentali nelle prossime settimane. Sarà praticamente impossibile staccare del tutto la spina, soprattutto quella tv: gli impegni dei 7 nerazzurri ai Mondiali scandiranno le giornate del tecnico durante la sosta. A dita incrociate, non solo affinché possano raggiungere i loro obiettivi, ma anche perché - legittimamente - il tecnico spera che possano tornare dal Qatar senza alcun problema a livello fisico. Dopo la lunga sosta, il 2023 inizierà con un battesimo di fuoco: lo scontro diretto col Napoli sa quasi di finale. Vincere sarà l'unica possibilità per non vanificare l'importantissimo successo con l'Atalanta.