Inzaghi: “Vinte 6 partite su 7, per lo scudetto servono questi fatti. Non cambio ruolo a Brozovic”

"La mia squadra gioca per vincere. Qualche pareggio in più ci avrebbe migliorato la classifica ma non di tantissimo. Nessuno avrebbe potuto immaginare un Napoli con un passo del genere. Bisogna fare i fatti al di là delle parole, chiaramente nelle ultime sette ne abbiamo vinte sei. Dobbiamo continuare su questo percorso, non sarà semplice. Giocando così, con alcuni giocatori fuori abbiamo lasciato qualche punto: il nostro augurio è di migliorarci, lavorare tutti i giorni e di tenere l'ambiente sereno e pulito come riusciamo sempre fare. Il mio primato vittorie nelle 250 partite di serie A? Una statistica che fa piacere. So che ho avuto la fortuna di allenare due squadre forti come Lazio e Inter. Quello che preme è portare risultati e trofei al club per cui lavoro. Non sono soddisfatto nonostante la CL molto difficile e le defezioni dobbiamo tendere a migliorarci sempre. Abbiamo avuto un inciampo pesante che ha fatto molto rumore come giusto che sia. Dobbiamo lavorare sui nostri difetti e cercare di correggerci. Troppe critiche? Facendo questo lavoro lo so di avere delle critiche. Quelle costruttive sono sempre ben accette. Non bisogna mai smettere di migliorarsi, io e il mio staff lo facciamo quotidianamente. Una squadra come la nostra chiaramente avrebbe dovuto fare qualche punto in più. Il gol del pareggio ci ha aiutato a indirizzare la partita. Siamo stati bravi a non disunirci, siamo migliorati tecnicamente e abbiamo iniziato a fare le cose che avevamo preparato. Anche oggi come l'ultima partita avevamo una squadra di valore contro, con ottimi giocatori e un ottimo allenatore. Brozovic mezz'ala e Calhanoglu in regia?Brozovic già oggi ho avuto il dubbio di farlo partire. Ma avrei dovuto rinunciare a uno tra Barella o Mkhitaryan. Abbiamo Asllani sul quale ho riflettuto, poi ho messo un giocatore più di esperienza come Calhanoglu che ha fatto benissimo. Brozovic si riprenderà quel ruolo, Asllani lo aiuterà e avrò di nuovo 4 mezz'ale. Gagliardini è tornato a stare bene e a meritarsi spazio che non sono riuscito a dargli", ha concluso mister Inzaghi in conferenza.