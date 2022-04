Inter, blinda subito Skriniar: un tesoro così non va disperso. Oggi è il migliore al mondo

Ormai non fa più notizia, ma giocare a un livello tale è tutto fuorché usuale. Skriniar continua a fornire prestazioni di livello mondiale

Marco Macca

Ormai non fa più notizia, anche se dovrebbe. Perché giocare a un livello tale è tutto fuorché usuale. Ormai non fa più notizia, ma Milan Skriniar continua a fornire prestazioni di livello mondiale. Un muro di cemento armato, un insieme di muscoli, senso tattico, determinazione, fame, intelligenza calcistica e senso della posizione. Un difensore completo, capace di intercettare gli attacchi avversari ma, al contempo, di farsi trovare sempre pronto in zona gol. Non è un caso che quella in corso sia, con ogni probabilità, la miglior stagione in carriera di Skriniar, ormai leader assoluto dell'Inter di Simone Inzaghi che corre all'inseguimento della seconda stella.

Anche contro l'Hellas Verona, in una gara decisiva nella corsa scudetto, San Siro, finalmente di nuovo gremito, ha potuto ammirare un calciatore splendido, in formato stellare. Già contro la Juventus a Torino era stato decisivo, mettendosi praticamente in tasca un certo Dusan Vlahovic. Una continuità di rendimento da stropicciarsi gli occhi, un baluardo assoluto che, al pari di Brozovic, oggi è uno degli intoccabili di Simone Inzaghi, che infatti a lui non rinuncia mai. Se oggi l'Inter è la miglior difesa del campionato ed è pienamente rientrata nella volata tricolore, gran parte del merito è anche di Milan, pronto a legarsi ancora a lungo ai nerazzurri. Trattando in prima persona, senza agente, da vero signore, da vero calciatore d'altri tempi. Del resto, quando di mezzo c'è l'amore, non servono troppi intermezzi.

Ecco perché l'Inter ora deve battere un colpo e dare un segnale a tutto il suo popolo. Così come fatto con Lautaro Martinez, Bastoni, Barella e Brozovic, la strada dei rinnovi deve necessariamente proseguire con Skriniar. Un gioiello (in scadenza nel 2023) da blindare al più presto, per scongiurare il pericolo (fondato) che qualche gigante europeo si avvicini alla porta nerazzurra con offerte quasi irrinunciabili. L'Inter, se vuole restare a lungo al top, non può permettersi di perdere Skriniar. Non può permettersi di perdere QUESTO Skriniar. Anche perché, davvero oggi, in Serie A e non, c'è qualcuno al suo livello? Non è così scontato. Averlo già in casa e potendo puntare ancora su di lui è un tesoro da non disperdere. Ma siamo sicuri che Marotta e Ausilio abbiano già aperto il dossier, convinti di chiudere presto la pratica.

E chissà, magari con un promessa ulteriore: la fascia da capitano, oggi sul braccio di Handanovic, che tanti tifosi dell'Inter vorrebbero affidargli al più presto. Per una storia d'amore che deve continuare. Ora e in futuro, un'Inter vincente non può prescindere dal suo muro.