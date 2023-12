Inter blindata anche in emergenza: in Europa solo una squadra ha fatto meglio

Da quelle parti non si passa. L'Inter ha costruito un muro davanti a Sommer, che pure ci ha messo del suo in più circostanze per blindare la rete. La difesa nerazzurra sta regalando a Inzaghi grosse soddisfazioni e linfa che contribuisce al primato. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport: "Il segreto dell’Inter che al momento guarda tutti dall’alto in basso parte da dietro, forte di numeri che parlano da soli. Al netto dell’emergenza provocata dagli infortuni a catena di Pavard, Bastoni e De Vrij, il pacchetto arretrato di Simone Inzaghi resta il più solido del campionato con 7 reti subite in 14 giornate e un rendimento in trasferta quasi impeccabile".