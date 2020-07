LIVE – Le parole di Conte alla vigilia di Inter-Bologna

Dopo lo spettacolare 6-0 inflitto al Brescia mercoledì a San Siro, l’Inter torna in campo al Meazza. Domani alle 17.15, infatti, a Milano arriva il Bologna dell’ex nerazzurro Sinisa Mihajlovic. Una sfida tutt’altro che semplice, per la squadra di Antonio Conte, che scenderà sul terreno di gioco già sapendo il risultato di Juventus e Lazio e che è chiamata a vincere per tenere vive le pur flebili speranze di scudetto. Alla vigilia del match, l’allenatore nerazzurro ha risposto alle domande dei giornalisti. FCInter1908.it propone la diretta testuale delle parole dell’ex ct.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO