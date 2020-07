Sky – Inter, domani sfida al Bologna: più Godin di D’Ambrosio. Le ultime su Brozovic

La grande vittoria per 6-0 contro il Brescia ha rilanciato l’Inter di Antonio Conte all’inseguimento della Lazio e, perché no, anche della Juventus. Ora, però, servono conferme. A partire dalla gara di domani alle 17.15 contro il Bologna, sempre a San Siro. Per la sfida contro la squadra di Sinisa Mihajlovic, l’allenatore nerazzurro starebbe pensando di riportare in campo Diego Godin, favorito su D’Ambrosio. Ma c’è attesa per capire le condizioni di Brozovic. Come riportato da Sky Sport, la situazione relativa al centrocampista croato è migliorata. Probabilmente, però, Brozo partirà dalla panchina, per poi magari entrare a partita in corso e mettere minuti nelle gambe in vista della trasferta di Verona.

Per il resto, torna titolare Eriksen, mentre resta vivo il ballottaggio per una maglia dall’inizio tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, apparso davvero in grande spolvero nelle ultime partite.

(Fonte: Sky Sport)