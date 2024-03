TRASFERTE - Calendario alla mano, quella contro Ferguson e Zirkzee sarà per l’Inter l’ultima trasferta della stagione contro una squadra di alta classifica. Dopo avere affrontato l’Atletico a Madrid mercoledì, nel ritorno degli ottavi di Champions, i nerazzurri riceveranno il Napoli a San Siro. Da lì alla fine del campionato, le gare fuori casa per la squadra di Inzaghi saranno con Udinese, Milan (ma al Meazza, difficile considerarla propriamente una trasferta), Sassuolo, Frosinone e Verona all’ultima giornata. In pratica, rossoneri a parte, lontano da Milano l’Inter affronterà solo squadre che oggi occupano posizioni dalla 15 in giù.

VINCERE - È difficile immaginare che l’Inter, con 15 punti di vantaggio sulla Juventus, possa non vincere questo campionato. E una sconfitta col Bologna, dal punto di vista di numeri e classifica, non cambierebbe di molto le cose. Eppure, allenatore e giocatori tengono moltissimo a vincere. Più che per i record – sarebbe la 13esima vittoria consecutiva, la decima in campionato – per i precedenti. Nel primo anno con Conte in panchina, nel luglio 2020 a San Siro i rossoblù vinsero 1-2 con gol di Musa Juwara e Musa Barrow. Un altro 2-1, questa volta al Dall’Ara, fermò l’Inter nella corsa al titolo nella stagione 2021/22, con la celebre papera di Radu.

FORMAZIONE - "L’Inter ha in programma l’ultimo allenamento per le 12 alla Pinetina, poi alle 17:30 raggiungerà Bologna in treno. La buona notizia che viene dall’infermeria è che, dopo Thuram e Acerbi, ha recuperato anche Calhanoglu. Ma è probabile che, vista l’affidabilità di Asllani in regia, Inzaghi aspetterà il mercoledì di Champions per schierare il turco. Davanti a Sommer, il trio di difesa potrebbe essere composto da Bisseck, Acerbi e Bastoni. Sulle fasce, spazio a Dumfries e Carlos Augusto. Al fianco del giovane albanese, sulle mezzali giocheranno Barella e Mkhitaryan. In attacco, al fianco di Thuram, potrebbe esserci Arnautovic, che a Bologna è stato trascinatore e uomo simbolo nelle due ultime stagioni", chiude Repubblica.

