Inter, il borsino del ballottaggio Brozovic-Mkhitaryan: chi è in vantaggio per ora

Le ultime su uno dei possibili dubbi di formazione per il tecnico nerazzurro in vista della finale di Champions League

Meno di una settimana ormai al calcio d'inizio di Manchester City-Inter. Simone Inzaghi scioglierà soltanto alla fine i dubbi di formazione, di cui ormai si parla già da tempo. Non solo il ballottaggio Lukaku-Dzeko in avanti, ma anche a centrocampo Mkhitaryan insegue una maglia da titolare, che potrebbe arrivare eventualmente a discapito di Marcelo Brozovic.

Sul tema si è soffermata anche la Gazzetta dello Sport: "L'ex Roma non gioca dall'infortunio patito al 44' del derby di ritorno con il Milan in semifinale di Champions League, 19 giorni fa. Insomma, un bel rischio nonostante i giorni a disposizione per metterlo alla prova in allenamento. In questo scenario non va però dimenticato che Mkhitaryan è un giocatore estremamente intelligente, preziosissimo nelle due fasi.