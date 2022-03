De Vrij, Raiola ha garantito una cosa. Bremer, l’Inter gioca due jolly

Il difensore brasiliano è il grande obiettivo della difesa. Intanto l'olandese potrebbe salutare a fine stagione

Gleison Bremer è nel mirino dei più grandi club d’Italia e d’Europa. Il difensore, autore di una grande stagione, è uno dei grandi obiettivi di mercato dell'Inter. Operazione non semplice, ma la società nerazzurra è intenzionata a portare a Milano il brasiliano che con Skriniar e Bastoni formerebbero un trio formidabile. E de Vrij ? Il difensore olandese è in scadenza a giugno 2023, ma, come sottolinea Tuttosport, il suo addio potrebbe arrivare con una stagione d’anticipo.

"Per il rinnovo c’è ancora distanza, ma Mino Raiola ha garantito che il giocatore non se ne andrà a parametro zero. Piace molto in Premier, da dove potrebbero arrivare quei 20 milioni che l’agente ha promesso all’Inter per il cartellino dell’olandese. Soldi che servirebbero per intraprendere l’operazione Bremer. I nerazzurri a questo punto potrebbero inserire nel discorso due giocatori che a Juric non dispiacerebbero: l’attaccante Andrea Pinamonti, 22 anni, attualmente in prestito all’Empoli (9 gol in 28 partite) e il portiere Ionut Radu , 24 anni".