Inter-Juventus-Torino, nuovo intreccio di mercato? Dopo Bremer può toccare a Singo

Le strade del mercato di Inter, Juventus e Torino potrebbero presto incrociarsi di nuovo. Dopo la telenovela estiva legata a Bremer, a lungo corteggiato dai nerazzurri e finito invece a vestire la maglia bianconera, questa volta il protagonista potrebbe essere Wilfried Singo. L'esterno ivoriano, classe 2000, è sotto contratto con i granata fino al 30 giugno 2024, e questa estate potrebbe essere l'ultima occasione per monetizzare da una sua eventuale cessione. L'Inter potrebbe puntare su di lui nel caso di cessione di Dumfries, la Juventus ci pensa per il dopo Cuadrado. Attenzione a un possibile Derby d'Italia già a gennaio, come scrive calciomercato.com.