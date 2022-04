Inter al top con Calhanoglu e Brozovic. “Hakan re degli assist, Marcelo ha scoperto di…”

Contro la Roma, l'Inter ha agguantato la quinta vittoria di fila. Merito anche e soprattutto di Brozovic e Calhanoglu

Matteo Pifferi

L'Inter ha ripreso a macinare gioco e risultati e, contro la Roma, è arrivata la quinta vittoria consecutiva. Merito anche e soprattutto di Brozovic e Calhanoglu: il primo, come al solito, ha dettato i tempi e ha trovato anche il gol del 2-0, il secondo invece ha fornito due assist coronando una prestazione maiuscola. "Il signor assist e il presentatore di ogni serata che si rispetti. Con chi andarsi a prendere il primo posto, in fondo, se non con chi dal Milan è scappato scegliendo l'Inter, e con chi il nerazzurro l'ha risposato quest'anno, quando le occasioni per farsi coinvolgere da altre sirene erano ovunque? Benvenuti, anzi bentornati perché mai se ne sono andati, nel magico mondo di Calhanoglu e di Brozovic. Qui dentro troverete tutto quello di cui avete bisogno. Con loro, per Inzaghi, è un po' come entrare in un centro commerciale: all'ingresso hai in testa di acquistare giusto una cosa, quando te ne vai ha le buste piene e un sorriso grande così", commenta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Brozovic perno

Che Brozovic fosse imprescindibile per l'Inter lo si è capito anche in passato in stagione, specialmente quando il croato non è stato a disposizione. Dopo il gol allo Spezia e l'assist a Gosens per il 3-0 al Milan, ha completato la settimana perfetta trovando la rete anche contro la Roma. "È sempre andato a mille all'ora, adesso ha scoperto pure il gusto di segnare. Antonio Conte un giorno si mise a ridere, quando gli chiesero di provare anche solo per un attimo a entrare nella testa di Brozo. Ma lasciate stare, non perdete tempo. Non serve capirlo, Marcelo. Basta solo ammirarlo. L'Inter con lui è tremendamente lineare, coerente con se stessa. Inzaghi, terrorizzato dall'idea di perderlo anche solo per una partita, ieri gli ha risparmiato il finale, a risultato acquisito: c'era il rischio di un secondo giallo da schivare, e pure qualche energia da risparmiare. E sì che le energie servono: l'Inter ha 540' ancora da gestire tra campionato e coppa, senza margini di errore", spiega la Rosea.

Calha re degli assist

Fondamentale è stato anche l'apporto di Calhanoglu, diventato re degli assist in Serie A con 10 passaggi vincenti. "È un costruttore di gioie altrui, il turco. Immagina corridoi liberi dove altri percepiscono traffico: non facesse il numero 20 dell'Inter, forse sarebbe un vigile urbano", commenta la Gazzetta dello Sport. L'ex Milan ha fatto la differenza anche contro la Roma, vincendo il duello a distanza con Mkhitaryan, non lesinando energie anche in fase difensiva. Per la volata finale, l'Inter si affida a Brozovic e Calhanoglu, due maestri a disposizione di Simone Inzaghi.