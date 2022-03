Inter: Brozovic e De Vrij, disposti gli esami strumentali. Dal croato un buon segnale

I due giocatori hanno lasciato anzitempo la gara con il Liverpool per un affaticamento al polpaccio: devono essere escluse lesioni

Eva A. Provenzano

L'Inter è tornata da Anfield in tarda notte dopo la vittoria inutile ai fini della qualificazione ai quarti. Ma è stata durissima sul campo, sia per il terreno di gioco, sia per l'intensità di una gara che non ha risparmiato colpi. Inzaghi, in aereo, ha deciso di concedere un giorno di riposo ai suoi ragazzi per far ricaricare le pile in vista poi della preparazione della gara col Torino.

Tengono in apprensione le condizioni di Brozovic e De Vrij usciti anzitempo dal terreno di gioco, per entrambi affaticamento al polpaccio, uno il destro, l'altro il sinistro. Da quanto scrive La Gazzetta dello Sport lo staff medico dell'Inter "ha già predisposto gli esami strumentali, previsti in serata o domattina anche a seconda delle sensazioni che saranno trasmesse dai due interessati dopo un po' di riposo. Ovvio che se emergesse anche la minima lesione i due sarebbero out col Toro. Ma essendo il polpaccio una parte molto delicata, anche il solo affaticamento andrà gestito con cautela per evitare di perderli a lungo. E non è da escludere che i due vadano incontro a un destino diverso. Brozo è quello tatticamente più importante, e il fatto che ieri abbia provato a riprendere potrebbe essere un buon segnale", si legge.

Alternativa in difesa, se l'olandese non dovesse farcela sarebbe D'Ambrosio a destra con Skriniar al centro della difesa. Per Brozovic non esiste una vera e propria alternativa. Barella rientrerà, non c'era col Liverpool per squalifica. Al posto potrebbero giocare Calhanoglu o Gagliardini e ci saranno da verificare le condizioni di Vidal.